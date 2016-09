1,3 miljoen zien gelijkspel PSV

HILVERSUM - Het Champions League-duel tussen PSV en FK Rostov heeft woensdagavond bijna 1,3 miljoen mensen weten te boeien. Zij zagen hoe de ploeg uit Eindhoven in Rusland bleef steken op een 2-2 gelijkspel.

Door ANP - 29-9-2016, 8:01 (Update 29-9-2016, 8:01)

Het voetbal was op primetime niet het best bekeken programma, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. De NPO1-titels Tussen kunst en kitch en Smaakt naar meer wisten met respectievelijk 1,6 en 1,3 miljoen meer kijkers te trekken. Het NOS Journaal van 20.00 uur eindigde op de eerste plaats van de top 25 van best bekeken programma's. Bijna 2 miljoen mensen stemden af op het nieuws.

RTL en SBS hadden wederom het nakijken op primetime. RTL 4 scoorde met Jeroen in California en Herrie op de bosbaan niet meer dan 700.000 kijkers, terwijl op SBS6 het kijkcijferaantal niet boven het half miljoen uitkwam. Graf zonder naam trok 472.000 kijkers en Bonje met de buren moest het doen met 416.000 kijkers.