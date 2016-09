Duizenden euro's voor ex Frances Bean Cobain

LOS ANGELES - Frances Bean Cobain moet haar ex duizenden euro's betalen. Naast een eenmalig bedrag van 50.000 dollar (44.500 euro) krijgt Isaiah Silva de komende vier maanden 12.000 dollar (10.700 euro) per maand voor de opvoeding van zijn zevenjarige dochter.

Silva had de rechter om 25.000 dollar (22.000 euro) per maand gevraagd, omdat hij naar eigen zeggen weinig verdient als muzikant, terwijl Cobain van haar vader een erfenis van ruim 400 miljoen dollar kreeg. Tijdens hun huwelijk maakte Silva dankzij Frances kennis met een extravagante levensstijl. Bovendien schreef Frances zijn dochter in bij een dure privéschool, maar stopte de rekening te betalen toen ze Silva in februari verliet. Hij heeft daarom een schuld van enkele duizenden dollars.

Frances mag ook de rekening van Silva's advocaat van ongeveer 13.000 euro betalen, weet The Wrap. De twee waren ongeveer vijf jaar samen en trouwden in juni 2014. Ze hebben samen geen kinderen.