ANP Alec Baldwin speelt Donald Trump in SNL

NEW YORK - Alec Baldwin kruipt voor Saturday Night Live in de huid van Donald Trump. Dat maakte tv-zender NBC woensdag bekend met een promotiefilmpje op sociale media. Daarin is Baldwin, die al vaker gastacteur in de show was, te zien als de presidentskandidaat.

Door ANP - 29-9-2016, 2:55 (Update 29-9-2016, 2:55)

Trumps tegenkandidaat Hillary Clinton wordt net als eerder gespeeld door Kate McKinnon. Het tweetal is aankomende zaterdag voor het eerst te zien in de seizoenspremière van de show. Daarin zijn de Australische actrice Margot Robbie en Canadese muzikant The Weeknd te gast.

Amerikaanse kiezers stemmen in november voor een nieuwe president.