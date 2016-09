Ivo van Hove nog veel bezig met dood Bowie

ANP Ivo van Hove nog veel bezig met dood Bowie

AMSTERDAM - Toneelregisseur Ivo van Hove heeft de dood van David Bowie nog niet kunnen verwerken. Dat zegt de Vlaming donderdagavond in Volle Zalen, het AVROTROS-programma van Cornald Maas.

Door ANP - 28-9-2016, 18:26 (Update 28-9-2016, 18:26)

“Ik wist dat de dag eraan zou komen, maar natuurlijk niet welke dag”, zegt Van Hove, die anderhalf jaar lang intensief samenwerkte met Bowie aan de musicalversie van Lazarus, over de dood van de zanger. Bowie overleed in januari, twee dagen na zijn 69e verjaardag. “Ik merk dat het allemaal niet helemaal verwerkt is en dat ik daar nog mee bezig ben.”

Van Hove, die momenteel furore maakt met de Couperus-voorstelling De dingen die voorbij gaan, heeft het zo druk met werk dat hij zich afvraagt of hij wel tijd heeft om alles te verwerken. De dood van Bowie en die van een jonge vriend maakten veel indruk op de toneelregisseur. “Ik heb altijd haast gehad. Ik heb altijd dat gevoel dat ik er morgen niet meer kan zijn. Deze gebeurtenissen hebben dat gevoel versterkt.”