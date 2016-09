Ed Sheeran koopt varkensevenbeeld

IPSWICH - Ed Sheeran heeft op een veiling een beeld van een varken gekocht, waarvoor hij zijn uiterlijk heeft geleend. De singer-songwriter betaalde omgerekend 7200 euro voor Sheer Ham, zoals het varken met rood haar, tattoos en geruit shirt is genoemd. Dat meldt de BBC.

Door ANP - 28-9-2016, 17:24 (Update 28-9-2016, 17:24)

Het beest maakte deze zomer deel uit van een beeldenroute van veertig standbeelden in Ipswich. Sheeran groeide op in de buurt van de Engelse stad en trad veelvuldig op in Ipswich toen hij nog niet wereldberoemd was. Ook nu hij een superster is, weet Ed de stad nog vaak te vinden. In 2013 trad hij twee keer op tijdens de Ipswich Music Day, vorig jaar kreeg hij een eredoctoraat van de University Campus Suffolk.

Na de expositie werden de beelden geveild voor het goede doel. De opbrengst, 177 duizend euro, gaat naar het St. Elizabeth Hospice.