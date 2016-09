The Lion King als live action-film

ANP The Lion King als live action-film

LOS ANGELES - Na het succes van The Jungle Book gaat Disney opnieuw een klassieker verfilmen als live action-film. Deze keer wordt The Lion King met de nieuwste technieken opnieuw opgenomen. De regie is in handen van Jon Favreau, die ook verantwoordelijk is voor de laatste versie van The Jungle Book.

Door ANP - 28-9-2016, 16:43 (Update 28-9-2016, 16:43)

De Walt Disney studio's zijn in rap tempo bezig nieuwe versies van hun klassiekers te maken. Volgend jaar komt de live action-versie van Beauty and the Beast uit, met Emma Watson als Belle. Veel andere karakters in de film worden gecreëerd door middel van computeranimatie.

Jon Favreau werkt ook aan een vervolg op zijn succesvolle Jungle Book-verfilming. Wanneer deze in de theaters te zien zal zijn is nog niet bekend.