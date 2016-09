Johnny de Mol deelt foto van nieuwe vlam

AMSTERDAM - Johnny de Mol heeft voor het eerst een foto met zijn nieuwe vriendin Anouk van Schie gedeeld. De RTL-presentator plaatste het kiekje woensdagmiddag op Instagram.

Door ANP - 28-9-2016, 14:21 (Update 28-9-2016, 14:21)

"This summer was magic", schrijft Johnny er veelbetekenend bij met de hashtags 'gelukkig' en 'happy'. De zwart-witfoto is vermoedelijk genomen vanaf het strand.

Johnny maakt begin deze maand bekend dat hij is gevallen voor de zangeres en presentatrice. Anouk zat in het verleden onder meer in de meidengroep Kus.