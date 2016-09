NTR herhaalt College Tour met Peres

ANP NTR herhaalt College Tour met Peres

HILVERSUM - De NTR herhaalt woensdagavond op NPO2 naar aanleiding van het overlijden van Shimon Peres een uitzending van College Tour met de Nobelprijswinnaar en voormalig Israëlische president en premier als hoofdgast. Dat heeft de omroep bekendgemaakt.

Door ANP - 28-9-2016, 14:13 (Update 28-9-2016, 14:13)

De uitzending werd in september 2013 opgenomen toen Peres in Nederland was voor een officieel bezoek aan koning Willem-Alexander. Hij nam destijds vrij om presentator Twan Huys en een groep studenten te woord te staan voor College Tour. Het is het enige televisie-interview dat Peres op Nederlandse bodem heeft gegeven.

Peres overleed woensdag in Tel Aviv op 93-jarige leeftijd. Hij kreeg op 13 september een zware beroerte en werd in een ziekenhuis in Tel Aviv opgenomen.