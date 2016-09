Hayden Panettiere schikt in hondenruzie

LOS ANGELES - Hayden Panettiere heeft een schikking getroffen met haar hondenoppasser. De actrice betaalt de helft van het bedrag dat de vrouw had geclaimd voor achterstallige service, zo weet TMZ.

Door ANP - 28-9-2016, 12:14 (Update 28-9-2016, 12:14)

Tia Brooks had een rechtszaak aangespannen tegen Hayden omdat ze nog 8500 dollar van haar zou krijgen. De actrice wilde daar in eerste instantie niet aan meewerken omdat de vrouw haar twee honden zou hebben weggegeven. Brooks bleef volgens de actrice desondanks geld vragen voor de verzorging van de beesten.

Hayden had zes jaar geleden twee honden uit het asiel gehaald maar stalde ze bij Brooks omdat ze zelf geen tijd had om op de viervoeters te passen. Ze betaalde in de afgelopen jaren bijna 120 duizend dollar aan verzorgingsgeld. Het was de bedoeling dat Hayden de beesten zelf een nieuw thuis zou bezorgen. Volgens TMZ is de ruzie nu opgelost.