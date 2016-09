Patricia Paay gaat weer trouwen

ANP Patricia Paay gaat weer trouwen

AMSTERDAM - Patricia Paay stapt weer in het huwelijksbootje. De 67-jarige diva is ten huwelijk gevraagd door haar nieuwe liefde Robbert Hinfelaar, bevestigt ze tegenover RTL Boulevard.

Door ANP - 28-9-2016, 10:39 (Update 28-9-2016, 10:39)

"We zijn druk bezig met de voorbereidingen", aldus Patricia, die pas enkele maanden samen is met de 32-jarige Robbert. Begin deze maand werd bekend dat de twee een relatie hebben.

Het aanstaande huwelijk wordt Patricia's vierde trouwerij. Vorig jaar liet ze in Weekend nog optekenen dat ze nooit meer van plan was aan een huwelijk te beginnen. Destijds had de voormalige zangeres een relatie met de veertig jaar jongere Maurice Dix.