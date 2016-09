Leonie ter Braak wil woensdag niet bevallen

ANP Leonie ter Braak wil woensdag niet bevallen

AMSTERDAM - Leonie ter Braak staat op het punt te bevallen maar als het aan haar ligt wacht de baby in ieder geval nog een dagje. De WNL-presentatrice viert woensdag namelijk haar verjaardag.

Door ANP - 28-9-2016, 9:50 (Update 28-9-2016, 9:50)

"Ik wil absoluut niet vandaag bevallen. Ik hoop het echt niet", zei Leonie in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100%NL. "Anders is hij gelijktijdig met z’n moeder jarig, daar is natuurlijk geen hol aan. Dus ik hoop dat hij zich dit weekend of volgende week aandient."

Het jongetje wordt Leonie's tweede kind. De naam is inmiddels gekozen, maar dat was wel een punt van discussie. Volgens het gezicht van Goedemorgen Nederland wordt het na James dit keer een typisch Hollandse naam. "Mijn man was er meteen van overtuigd en voor mij is het toch lang een puntje van twijfel geweest. Maar ik ben er nu helemaal oké mee."