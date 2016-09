Jeroen Spitzenberger wil blijven verrassen

ANP Jeroen Spitzenberger wil blijven verrassen

AMSTERDAM - Acteur Jeroen Spitzenberger is nog lang niet klaar in zijn vak. Hij wil het liefst zo lang mogelijk door, in zo veel mogelijk verschillende rollen. "Ik wil nog heel veel en heel lang. Ik wil als acteur blijven verrassen. Ook mezelf", zegt hij woensdag in De Telegraaf.

Door ANP - 28-9-2016, 8:10 (Update 28-9-2016, 8:10)

Mede daardoor is het wat hem betreft echt over met de serie Divorce. "Ik heb dat vier jaar lang met veel plezier gedaan, maar ik had op een gegeven moment het gevoel dat ik mezelf aan het herhalen was en dan voel ik me niet verplicht om dat tot in de lengte der dagen te blijven doen", aldus Jeroen. "Het was tijd voor nieuwe dingen."

Vanaf eind deze maand staat Jeroen in het DeLaMar Theater naast Georgina Verbaan in het stuk Venus. Wat hem betreft blijft hij toneel, film en televisie met elkaar combineren. "Juist omdat het allebei zo verschillend is", zegt hij.

"Film- en tv-dialogen zijn veel korter en realistischer. Het gaat daar om 'show, don’t tell'. Theater daarentegen bestaat bij de gratie van taal en fantasie. Daar moet je juist veel aan de verbeelding overlaten", vervolgt Jeroen. "Het vergt een heel andere inspanning van mij als acteur. Het is intensiever."