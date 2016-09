Astrid Nijgh geschokt na 'aanslag' op woning

ANP Astrid Nijgh geschokt na 'aanslag' op woning

SPIJKENISSE - De schrik zit er goed in bij Astrid Nijgh. Bij de zangeres is vorige week een explosief door de ruiten gegooid. Hoewel ze er zonder kleerscheuren vanaf kwam, was het volgens haar een gerichte actie op haar leven.

Door ANP - 28-9-2016, 7:52 (Update 28-9-2016, 7:52)

"Ze zeggen wel eens: stijf van schrik. Nou, dat ondervind ik aan den lijve. Al mijn spieren in mijn lijf zijn sinds de aanslag stijf", vertelt Astrid woensdag in De Telegraaf. "Ik kan nauwelijks nog lopen. De shock heeft mijn spieren verstijfd. Ook kan ik me moeilijk concentreren."

"Het had natuurlijk allemaal veel erger kunnen zijn, want dit was een gerichte aanslag op mijn leven", vervolgt de 67-jarige zangeres, bekend van de klassieker Ik doe wat ik doe. "Kortom: de schok is enorm, het verdriet niet te stelpen en de veiligheid ver te zoeken."

Astrid heeft zo haar vermoedens wie de daders kunnen zijn geweest. Voor de deur hangt al tijden 'een groepje plakkerige, puistige pubers' die haar buurt in Spijkenisse terroriseren. Ze zouden wraak hebben willen nemen, nadat een van haar buren de politie had gebeld. Haar huis staat nu onder permanente politiebewaking. Ook is er een samenscholingsverbod van kracht.