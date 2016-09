Drew Barrymore op stap met ex-schoonvader

ANP Drew Barrymore op stap met ex-schoonvader

NEW YORK - De scheiding van Drew Barrymore en Will Kopelman heeft de band tussen de actrice en haar nu ex-schoonvader niet verstoord.

Door ANP - 28-9-2016, 5:30 (Update 28-9-2016, 5:30)

De voormalig kindster verscheen dinsdag in New York aan de zijde van Arie Kopelman op een evenement. De twee grapten er op los. Arie, die in het bestuur van Chanel zit, liet weten nog een paar checks te verwachten van Drew, omdat hij haar zulke goede ideeën had aangedragen voor de verpakkingen van haar cosmeticalijn Flower Beauty. "Ik heb je twee kleindochters gegeven!", grapte de actrice daarop terug.

"Hij is de grootvader der grootvaders", zei Drew later ook in haar speech op de zakenbijeenkomst. "Hij zegt altijd dat er geen woord teveel kan worden gezegd over het grootouderschap, en hij is de ultieme opa."

Drew en Will gingen eerder deze zomer na een huwelijk van vier jaar uit elkaar. Ze hebben twee dochters: Olive van drie en de tweejarige Frankie.