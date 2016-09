Kevin Hart best verdienende komiek

NEW YORK - Voor het eerst in tien jaar prijkt de naam van Jerry Seinfeld niet bovenaan de lijst van best verdienende komieken. Kevin Hart stoot Seinfeld dit jaar van de troon.

Door ANP - 28-9-2016, 2:58 (Update 28-9-2016, 2:58)

De top 10 van Forbes kent nog een nieuwtje: de eerste vrouwelijke comedian. Amy Schumer belandde met een inkomen van 17 miljoen dollar (15 miljoen euro) op de vierde plaats. Daarmee bleef ze ver achter bij Kevin, die het afgelopen jaar maar liefst 87,5 miljoen dollar (78 miljoen euro) binnenharkte. Dat was ongeveer het dubbele van het inkomen van Jerry, die het dit jaar met een tweede plek op de lijst moest doen.

Kevin verdiende zijn megasalaris met een succesvolle comedytoernee en meerdere filmrollen, onder meer in Central Intelligence met Dwayne Johnson en Ride Along 2.