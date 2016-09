Warren Beatty sliep niet met 12.775 vrouwen

ANP Warren Beatty sliep niet met 12.775 vrouwen

LOS ANGELES - Warren Beatty ontkent niet dat hij een rokkenjager is, maar het verhaal dat hij met 12.775 vrouwen het bed deelde is volgens de acteur onzin.

Door ANP - 28-9-2016, 2:25 (Update 28-9-2016, 2:25)

"Denk er eens over na. Dat zou niet alleen betekenen dat er meerdere mensen per dag waren, maar ook dat het nooit twee keer met dezelfde persoon gebeurde", aldus de 79-jarige in het Amerikaanse gepensioneerdenblad AARP Magazine.

Het beroemde getal komt uit een biografie van Warren die in 2010 verscheen. In het boek met de titel Hoe Warren Beatty Amerika verleidde, komt schrijver Peter Biskind met wat hij tegenover de New York Post "een simpele rekensom" noemde tot de conclusie dat de acteur bijna 13.000 bedpartners had.

Womanizer

De Oscarwinnaar had tijdens zijn carrière relaties met sterren als Madonna, Jane Fonda, Joan Collins en Diane Keaton, wat hem de reputatie van een womanizer opleverde. "Luister, ik heb nog nooit iemand misleid", zegt Warren daarover in het interview. "En ik ben een aardige vent." In ieder geval één voormalige vlam dacht daar anders over: Carly Simon gaf eerder dit jaar na jaren van speculaties toe dat haar nummer You're So Vain inderdaad over Beatty gaat.

De acteur trouwde in 1992 met Annette Bening, met wie hij vier kinderen kreeg.