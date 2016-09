Brad Pitt zegt première af

LOS ANGELES - Brad Pitt laat de première van zijn nieuwe film Voyage Of Time woensdag aan zich voorbijgaan. De acteur stelt in een verklaring al zijn aandacht te richten op zijn gezin.

Door ANP - 28-9-2016, 1:28 (Update 28-9-2016, 1:28)

Brad is de voice-over van de IMAX-film over het ontstaan van de wereld, die geregisseerd is door Terrence Malick. "Ik ben erg dankbaar om deel uit te maken van zo'n fascinerend en educatief project", schrijft de acteur volgens USA Today over de film. "Maar ik wil me nu focussen op mijn familiesituatie en ik wil de aandacht niet afnemen van deze buitengewone film."

Volgens de krant is Brad druk doende met zijn juridische antwoord op het scheidingsverzoek van Angelina Jolie. Dat moet 30 dagen na de datum waarop zij de papieren indiende, 19 september, opgesteld zijn. De actrice eiste in haar documenten de volledige voogdij over de zes kinderen van het stel. Brad zou het daar absoluut niet mee eens zijn, en wil de voogdij delen.