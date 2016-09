Hitmusical Hamilton in première in Chicago

CHICAGO - De hitmusical Hamilton, die al anderhalf jaar uitverkochte zalen trekt op Broadway, gaat dinsdagavond in premiere in Chicago. Het is de eerste stad na New York waar de voorstelling over de Amerikaanse founding fathers te zien is.

Door ANP - 27-9-2016, 23:58 (Update 27-9-2016, 23:58)

Op Broadway is de voorstelling tot eind augustus 2017 uitverkocht, en ook in Chicago gaat de kaartverkoop hard. Hamilton van componist Lin-Manuel Miranda, die tot vorige maand ook de hoofdrol vertolke in New York, vertelt over de Amerikaanse founding fathers en hun strijd om de staten te verenigen achter de grondwet. De geschiedenis achter de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog wordt verteld aan de hand van rapmuziek. De (blanke) personages worden gespeeld door gekleurde acteurs.

De voorstelling was eerder dit jaar de grote winnaar van de Tony Awards, waar de gelauwerde musical elf beeldjes in de wacht sleepte. President Barack Obama is een van de grootste fans van de productie; de machtigste man ter wereld bezocht het stuk al meerdere malen en organiseerde ook een speciale opvoering in het Witte Huis.

In oktober 2017 heeft Londen de Europese primeur van de voorstelling. Theaterproducent Albert Verlinde sprak onlangs de verwachting uit dat er over een paar jaar ook een Nederlandse versie van het stuk op de planken kan worden gebracht.