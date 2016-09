Acteur Woody Harrelson gaat regisseren

LONDEN - Acteur Woody Harrelson gaat binnenkort zijn regiedebuut maken. De ster uit onder meer de Hunger Games-films gaat in de Britse hoofdstad de film Lost in London draaien, melden Britse media dinsdag.

Door ANP - 27-9-2016, 22:27 (Update 27-9-2016, 22:27)

De 55-jarige Harrelson heeft ook het scenario van de film geschreven. Hij is van plan Lost in London te gaan draaien na de opnames van het oorlogsdrama Shock and Awe, waarin hij de hoofdrol speelt.

Wat exact het verhaal is van Lost in London wil Harrelson nog niet prijsgeven. De acteur was recent in de Nederlandse bioscopen te zien in de misdaadkomedie Now you see me 2.