ANP Viola Davis speelt rol in film Steve McQueen

LOS ANGELES - Actrice Viola Davis gaat de hoofdrol spelen in Widows, de nieuwe film van de Britse regisseur Steve McQueen. Dat meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 27-9-2016, 21:24 (Update 27-9-2016, 21:24)

Widows is gebaseerd op een Britse serie uit de jaren tachtig over vier dieven die overlijden tijdens een overval. Hun vier vrouwen besluiten de kraak af te maken.

McQueen, die woont en werkt in Amsterdam, brak drie jaar geleden door met zijn epos 12 Years a Slave. De film won bijna driehonderd prijzen, waaronder drie Oscars. De regisseur won onlangs de Johannes Vermeer Prijs, de grootste Nederlandse staatsprijs voor de kunsten.

Hitserie

In de filmversie van Widows wordt het verhaal verplaatst naar het Amerika van 2016. Viola Davis zal een van de vier vrouwen spelen.

De actrice is bij het grote publiek vooral bekend van haar hoofdrol in de hitserie How to get away with Murder. Zij speelt in de reeks een strafrechtprofessor die haar studenten inzet om onmogelijke rechtszaken te winnen, met alle gevolgen van dien.

Emmy

Davis won als eerste Afro-Amerikaanse actrice een Emmy voor beste hoofdrol voor haar bijdrage aan de serie.

In het tweede seizoen van HTGAWM speelde de Nederlandse actrice Famke Janssen een cruciale bijrol. Het is nog niet duidelijk wanneer Widows in de bioscopen te zien zal zijn.