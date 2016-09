Egbert Jan Weeber draait op Filmfeest R'dam

ROTTERDAM - Acteur én dj Egbert Jan Weeber voert de line-up aan op de eerste editie van het Rotterdams Filmfeest. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 27-9-2016, 19:30 (Update 27-9-2016, 19:30)

Het feest wordt gehouden op 26 oktober in Poppodium Annabel en staat in het teken van de opbloeiende Rotterdamse filmsector. Zo wordt er aandacht besteed aan het project 48 Hour Rotterdam en de internationale film Rotterdam I love you die binnenkort in de Maasstad wordt gedraaid.

Naast Weeber, die al vanaf zijn zestiende bijklust als dj, zullen op het Filmfeest de Rotterdamse DJ's Joe Manish, Job Smit & Marc Nolte en Celestial Terrestrial draaien.

Ook op 28 oktober draait er een bekende acteur in Annabel. Dan komt de Noorse ster Kristain Naim, oftewel de vriendelijke reus Hodor uit hitserie Game of Thrones, optreden in Rotterdam. Hij toert sinds 2014 over de wereld met zijn tour Rave of Thrones.