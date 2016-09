Pindakaasvloer van Schippers in Bonn te zien

BONN - Wim T. Schippers is tot 13 november het onderwerp van een groot retrospectief in de Kunstverein, een museum in de Duitse plaats Bonn. De expositie belicht zijn volledige oeuvre. Er zijn tekeningen, korte films, televisiesketches, platen, documentatie over zijn toneelstukken en bijzondere kunstobjecten zoals de beroemde Pindakaasvloer te zien.

Door ANP - 27-9-2016, 17:56 (Update 27-9-2016, 17:56)

Het is volgens het museum voor het eerst in lange tijd dat werk van Schippers buiten Nederland wordt geëxposeerd. Schippers (1942) volgde een opleiding aan de Rietveld Academie, maar maakte deze niet af. Het centrale thema in zijn werk is dat het leven nergens op slaat; veel van zijn kunstwerken worden gekenmerkt door absurditeit. Bij het grote publiek werd de kunstenaar bekend van de Fred Hachéshow die hij jarenlang voor de VPRO maakte en als inspreker van de populaire poppen Ernie en Kermit in het kinderprogramma Sesamstraat.

De beroemde Pindakaasvloer, die bestaat uit een groot vlak op de vloer waarop 1100 liter pindakaas is gesmeerd, bedacht Schippers in 1962. Het werk was voor het eerst te zien in 1969 in een galerie in Loenersloot en werd in de decennia daarna onder meer geëxposeerd in Utrecht en Rotterdam.