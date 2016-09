Oudste marinier bezoekt Soldaat van Oranje

KATWIJK - De oudste marinier van Nederland, Hotze de Jager uit Doorn, bezoekt woensdagmiddag de musical Soldaat van Oranje. Zijn broeders van het marinierscorps bieden hem het bezoek aan ter ere van zijn honderdste verjaardag, die hij een paar maanden geleden vierde. De Jager wordt voorafgaand aan de voorstelling ontvangen met een erehaag van mariniers, heeft een woordvoerder van de productie gemeld.

Door ANP - 27-9-2016, 17:18 (Update 27-9-2016, 17:18)

De marinier kwam in 1940 als krijgsgevangene in Duitse handen, maar wist te ontsnappen en ging bij de Binnenlandse Strijdkrachten verzetswerk doen. Na de oorlog richtte hij de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers op, een organisatie die zich inzette voor de traumaverwerking van militairen. Toen hij vanwege lichamelijke klachten zijn dienst in het leger niet kon voortzetten, kwam hij in dienst van Defensie.

Soldaat van Oranje vertelt het verhaal van Erik Hazelhoff Roelfzema, die in de Tweede Wereldoorlog deelnam aan het Leidse studentenverzet. Het stuk is gebaseerd op zijn oorlogsmemoires.

Uitverkochte zalen

Soldaat van Oranje trekt al bijna zes jaar uitverkochte zalen en heeft letterlijk alle Nederlandse theater- en musicalrecords gebroken. Er is geen andere voorstelling in Nederland waar ooit eerder zoveel bezoekers een kaartje voor hebben gekocht en geen enkele andere voorstelling was ooit in Nederland zo lang aaneengesloten te zien.

De musical is voorlopig tot en met januari 2017 in de Theaterhangaar in Katwijk te zien.