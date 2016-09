Zangeres Maan heeft acteerambities

HILVERSUM - Zangeres Maan uit Bergen zou in de toekomst best wel eens een rolletje in een film of tv-serie willen spelen. Hoewel ze behalve een schoolmusical geen ervaring heeft, lijkt het haar hartstikke leuk.

Door ANP - 27-9-2016, 10:57 (Update 27-9-2016, 11:24)

"Ik heb behalve de rol in de eindmusical op de basisschool nog nooit geacteerd. In die musical speelde ik een eenzaam meisje en had ik wel als enige een solo", zei Maan dinsdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op 100%NL.

"Helaas heb ik geen rolletje gekregen in de film waar ik de soundtrack voor heb opgenomen: Meesterspion. Dat vond ik wel erg jammer, het had me heel leuk geleken."

De winnares van The Voice of Holland heeft wel al nagedacht over hoe haar eerste stappen op acteervlak eruit moeten zien. "Iets als GTST lijkt me te heftig maar een film lijkt me zo leuk", aldus Maan.

"Een beetje meer een romantische film, niet per se een kinderfilm ofzo. En dan het liefst een rol waarin ik verliefd word op een knappe acteur. Benja Bruijning het liefst, en een zoenscène erbij. Graag!"