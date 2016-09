Chef'Special gaat voor Amerikaanse doorbraak

AMSTERDAM - Chef'Special gaat serieus werk maken van een internationale doorbraak. De Amerikaanse toer in het voorprogramma van Twenty One Pilots afgelopen zomer smaakt naar meer, zegt frontman Joshua Nolet dinsdag in Metro.

"Het was supervet, een droomstart voor ons in Amerika", aldus Joshua. In totaal warmde Chef'Special 47 keer de zaal op voor Twenty One Pilots, met telkens 10.000 tot 25.000 mensen in het publiek. Zo wist de Haarlemse band al snel een nieuwe fanschare aan zich te binden.

"We zijn serieus bezig met doorbreken in Amerika, want dat is ons doel al sinds onze eerste oefensessie in 2008", vertelt Joshua. "We zeiden toen: we gaan dit niet als hobby doen. Door de vele shows in de VS hebben we al een fanbase kunnen opbouwen, dat merkten we op social media. We gaan vol aan de bak."