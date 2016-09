Geplaagde Ratelband wil nieuw gezin

AMSTERDAM - De kinderen van Emile Ratelband en zijn aanstaande ex-vrouw Moon worden mogelijk onder toezicht gesteld van een gezinsvoogd. De positiviteitsgoeroe bevestigt dinsdag in De Telegraaf dat de Raad voor de Kinderbescherming een dergelijke maatregel wil opleggen.

Door ANP - 27-9-2016, 8:20 (Update 27-9-2016, 8:20)

"Natuurlijk is het dramatisch voor mijn kinderen, maar Moon heeft dit allemaal aan zichzelf te wijten", zegt de 66-jarige Emile in de krant. "De oudste, Royce, heeft psychische klachten. Hij is in zichzelf gekeerd. De jongste daarentegen is opstandig."

Emile gaat echter niet bij de pakken neerzitten. Met zijn nieuwe vriendin, de veertig jaar jongere Linda, wil hij een nieuw gezin opbouwen. "Ik laat me het geluk met Linda niet afpakken. Zodra de zaken via de Raad voor de Kinderbescherming zijn geregeld, ga ik me voorbereiden op het vaderschap. Linda en ik willen een kindje."