ANP Rapper Boef ontkent kattenontvoering

AMSTERDAM - Rapper Boef ontkent dat hij iets te maken heeft met de ontvoering van een kat van een vrouw uit Beverwijk. "Ik weet niet waar dit over gaat of wie je bedoelt", reageert hij in De Telegraaf in een paginagroot verhaal over het voorval.

Door ANP - 27-9-2016, 7:51 (Update 27-9-2016, 7:51)

De vrouw beweert in de krant dat ze door Boef en een kompaan onder druk is gezet om haar huis open te stellen voor een wietplantage. Na de eerste hennepoogst zouden ze haar kat Gijs hebben ontvoerd. Het dier werd later teruggevonden langs de snelweg en overleed uiteindelijk. De vrouw heeft aangifte gedaan.

Boef wil verder niet reageren op het verhaal. "Ik ga niet in op negativiteit", zegt hij. "Als mensen mij beschuldigen van dingen moet je naar de politie gaan en het hun laten oplossen."

De rapper kwam in de afgelopen maand al meermaals negatief in het nieuws. De 23-jarige Boef werd eerst opgepakt vanwege opruiing. Later werd hij nogmaals gearresteerd omdat hij zich niet aan de gedragsaanwijzingen van de officier van justitie hield.