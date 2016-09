Oscarinzending verbaast en verrast Verhoeven

ANP Oscarinzending verbaast en verrast Verhoeven

DEN HAAG - Regisseur Paul Verhoeven is zeer verrast en verbaasd dat hij met zijn film Elle dit jaar de Franse inzending voor de Oscars is. Dat laat hij maandag weten in een reactie op het nieuws. “Fransen zijn toch heel nationalistisch”, grinnikt hij. “Maar ze hebben zich heel Europees opgesteld, door een film te kiezen met een Nederlandse regisseur, een Nederlandse editor en een Britse componist.”

Door ANP - 26-9-2016, 19:12 (Update 26-9-2016, 19:12)

Elle vertelt over een vrouw die in haar huis wordt overvallen door een verkrachter. Zij gaat vervolgens zelf op zoek naar de dader. Verhoeven merkt dat de omstreden film in de VS goed valt. “Althans onder mensen die geen Trump stemmen. Maar de recensies zijn lovend. Wie weet maken we nog een serieuze kans, al is hoofdrolspeelster Isabelle Huppert wat mij betreft degene die een Oscar zou moeten krijgen. Het is sowieso een schande dat zij nog nooit in haar leven genomineerd is.”

De regisseur denkt dat Elle vooral goed kan vallen omdat hij iets anders biedt dan de meeste sequels of blockbusters. “Het is een film die een verhaal vertelt dat je nog nooit eerder in de bioscoop hebt gezien. Daar zijn ze, ondanks de brute personages, in Amerika wel gevoelig voor volgens mij.”

Taart

Verhoeven is in het najaar toch al veel in de VS voor interviews voorafgaand aan de bioscooprelease in november. Ook wordt hij in New York geëerd met een groot retrospectief. Op dit moment is de regisseur overigens in Nederland. “Ik heb nog geen tijd gehad om taart te halen, maar ik heb morgen in Amsterdam een etentje met een paar goede vrienden. Ik denk dat we het daar wel even goed gaan vieren, nietwaar.”

Als de film genomineerd wordt, zou het de tweede maal zijn dat Verhoeven kans maakt op een Oscar voor beste buitenlandse film. In 1974 vertegenwoordigde Turkse Fruit Nederland bij de uitreiking; de prijs ging dat jaar naar Truffaut. Verhoeven zat overigens niet in de zaal. “Ik was begin dertig en wist nog niets”, lacht Verhoeven. “Ik vond het toen totaal niet belangrijk: wat zouden wij bij de Oscars in dat verre Amerika moeten?” Dit maal zal hij overigens wél acte de présence geven als hij wordt genomineerd. “En ditmaal namens Frankrijk. Het zou toch een leuke grap zijn als dat daadwerkelijk gebeurde.”