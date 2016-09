Lupita Nyong'o ook in volgende Star Wars

LOS ANGELES - Maz Kanata keer terug in de achtste Star Wars-film. Dat heeft haar vertolker Lupita Nyong'o bekendgemaakt.

Door ANP - 22-9-2016, 4:20 (Update 22-9-2016, 4:20)

In de talkshow van Ellen Degeneres ontkende de actrice woensdag de geruchten dat haar personage niet meer te zien zou zijn in het volgende deel van de reeks, dat gepland staat voor december 2017. "Ik weet niet waar die verhalen vandaan komen, maar ik voel me een beetje gekwetst want ik heb wel degelijk scènes opgenomen." Voormalige pirate Maz Kanata, die debuteerde in de zevende film The Force Awakens, wordt gemaakt middels CGI. Lupita verzorgt de stem van de 1000 jaar oude dame.

"Als je een film maakt, weet je natuurlijk nooit welke beelden de laatste versie halen", aldus de 33-jarige actrice. "Maar zover ik weet, zit ik erin."