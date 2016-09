'Rogue One haalt cijfers Force Awakens niet'

ANP 'Rogue One haalt cijfers Force Awakens niet'

BURBANK - Disney verwacht niet dat de nieuwe Star Wars-film Rogue One dezelfde bezoekersaantallen zal halen als The Force Awakens.

Door ANP - 22-9-2016, 2:51 (Update 22-9-2016, 2:51)

In een interview met Variety zegt topman Bob Iger dat de studio nooit is uitgegaan van de cijfers van The Force Awakens, die wereldwijd 2,1 miljard dollar (1,9 miljard euro) opbracht en daarmee op de derde plaats staat van meestverdienende films ooit. Wel zegt de CEO dat de interesse in trailers en posters van de film vergelijkbaar is met die van zijn voorganger.

Rogue One is de eerste zogenoemde stand alone film in de Star Wars-reeks. Het verhaal speelt zich af in het universum van Luke Skywalker en zijn bonte gezelschap spacevrienden en -vijanden, maar heeft niet dezelfde hoofdpersonages als de zeven Star Wars-films die tot nu toe uitkwamen.

Disneybaas Iger liet ook weten onlangs met Lucasfilm te hebben gesproken over de plannen voor Star Wars na 2021. Lucasfilm is het bedrijf van George Lucas, de geestelijk vader van de Star Wars-saga, waarvan de eerste film uitkwam in 1977. Disney kocht Lucasfilm in 2012.