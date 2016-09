Willeke Alberti heeft Televizier-Ring terug

ANP Willeke Alberti heeft Televizier-Ring terug

AMSTERDAM - Willeke Alberti heeft na ruim een halfjaar haar gestolen Gouden Televizier-Ring terug. De zangeres kreeg woensdagavond aan tafel bij RTL Late Night een nieuwe uitgereikt die speciaal voor haar gemaakt is.

Door ANP - 22-9-2016, 0:02 (Update 22-9-2016, 0:02)

"Wat een verrassing", zei Willeke toen presentator Humberto Tan haar het doosje met de ring toeschoof. De 71-jarige zangeres deed het sieraad direct om. "Elk nadeel heeft z'n voordeel", zo glunderde ze. "Deze zal ik zeer zeker dragen op de mooie momenten."

Willeke werd in februari slachtoffer van een brutale woninginbraak. Behalve de ring, die ze in 1971 won voor haar rol in de televisieserie De kleine waarheid, werd ook haar Gouden Harp ontvreemd en namen de dieven sieraden en geld mee. Buma/Stemra liet eerder al weten dat Willeke een nieuwe harp zou krijgen ter vervanging van het exemplaar dat werd gestolen.

Televizier kon niet achterblijven: speciaal voor de zangeres heeft kunstenares en ontwerpster Anneke Schat een nieuwe ring gemaakt. Ze baseerde de ring op het originele ontwerp van kunstenaar Jaap de Vries en gaf daar haar eigen draai aan.