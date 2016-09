Chelsea Handler haalt uit naar Angelina Jolie

LOS ANGELES - Chelsea Handler weet wel wie de schuldige is van de breuk tussen Angelina Jolie en Brad Pitt. De comediènne noemde Jolie woensdag in haar Netflix-talkshow 'zwaar gestoord'.

Door ANP - 21-9-2016, 23:44 (Update 21-9-2016, 23:44)

"Er gaan geruchten dat het probleem deels bij Brad ligt omdat hij kennelijk aan de drank en drugs zit. Ik vraag me af hoe dat nu komt", aldus Handler. "Misschien omdat hij de afgelopen twaalf jaar had kunnen chillen met George Clooney en Matt Damon in plaats van vast te zitten in een huis met 85 kinderen die vijftien verschillende talen spreken. Omdat hij trouwde met een fucking gek, daarom."

Handler heeft al vaker uitgesproken meningen over het inmiddels ter ziele showbizkoppel gehad. Als goede vriendin van Brads ex Jennifer Aniston noemde ze Angelina eerder onder meer een 'duivel'. "Ik weet zeker dat Brad momenteel zoiets heeft van: mijn hemel, waar ben ik aan begonnen?", zei Handler in 2012.

De breuk betekent overigens ook nog goed nieuws voor Handler. "Brad en Angelina zeiden altijd dat ze niet zouden trouwen totdat iedereen op de wereld met elkaar kon trouwen. En ik heb altijd gezegd dat ik niet eerder zou trouwen totdat zij zouden scheiden. Dus vanaf nu zijn alle huwelijksaanzoeken welkom. Ik ben er klaar voor."