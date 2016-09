Fuller House in december terug

LOS ANGELES - De serie Fuller House, een reboot van de sitcom Full House, keert op 9 december terug op televisie. Het tweede seizoen is vanaf dan wereldwijd te zien. Dat heeft Netflix woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 21-9-2016, 19:04 (Update 21-9-2016, 19:04)

De cast bestaat wederom uit bekende gezichten Candace Cameron-Bure, Jodie Sweetin en Andrea Barber. Ook Full House-acteurs Bob Saget, John Stamos en Dave Coulier duiken in de tweede reeks weer geregeld op.

In het origineel speelden ook Mary-Kate en Ashley Olsen een rol. De makers hebben geprobeerd om het duo over te halen om mee te doen, maar de televisiezusjes hadden daar geen trek in.