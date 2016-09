Madame Tussauds zet Brangelina uit elkaar

ANP Madame Tussauds zet Brangelina uit elkaar

AMSTERDAM - Madame Tussauds aan de Dam in Amsterdam heeft woensdag de wassen beelden van het sterrenkoppel Angelina Jolie en Brad Pitt van elkaar gescheiden. Daarmee volgt de Amsterdamse vestiging het voorbeeld dat Londen gaf, zegt een woordvoerder van Madame Tussauds Amsterdam.

Door ANP - 21-9-2016, 18:09 (Update 21-9-2016, 18:09)

''Naar aanleiding van het nieuws dat wereldwijd celebritywatchers heeft geschokt, kunnen we bevestigen dat we de wassen beelden van Brad Pitt en Angelina Jolie hebben gescheiden'', twitterde Madame Tussauds in Londen. De tweet ging vergezeld van een foto waaruit blijkt dat acteur Robbert Pattinson nu tussen de twee gescheiden Hollywoordsterren staat.

Een woordvoerder van het wassenbeeldenmuseum in Londen licht toe: ''We reageren hiermee op het scheidingsnieuws. De attractie weerspiegelt op deze manier hun plannen van elkaar te scheiden''. De wassen beelden van Brad en Angelina staan in Londen sinds 2013, een jaar voordat de twee in Frankrijk in het huwelijk traden.