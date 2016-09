Rapper Shawty Lo (40) verongelukt

ANP Rapper Shawty Lo (40) verongelukt

ATLANTA - De Amerikaanse rapper Shawty Lo is woensdag omgekomen bij een auto-ongeluk in de buurt van Atlanta. Dat bevestigt zijn management op Twitter.

Door ANP - 21-9-2016, 18:05 (Update 21-9-2016, 18:05)

De Audi van de hiphop-artiest reed volgens The Atlanta Journal-Constitution door nog onbekende oorzaak door de vangrail, raakte twee bomen en vloog in brand. Shawty Lo, die eigenlijk Carlos Walker heet, werd door de klap uit zijn auto geslingerd en was op slag dood. Twee passagiers liepen verwondingen op.

Shawty Lo maakte in de Verenigde Staten naam als lid van rapgroep D4L, die het best bekend is van de single Laffy Taffy uit 2005. Ook solo bracht Shawty verschillende albums uit en werkt hij samen met namen als The Game, Snoop Dogg, Lil Wayne, 50 Cent, Twista en Rick Ross.

De rapper laat elf kinderen achter die hij verwekte bij tien verschillende vrouwen.