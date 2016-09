Bill Murray lanceert eigen kledinglijn

LOS ANGELES - Bill Murray is een man van veel verschillende kanten. Behalve acteur, komiek en parttime barman in de kroeg van zijn zoon mag Bill zich sinds kort ook ontwerper noemen. Samen met zijn broer lanceert de Amerikaan woensdag, op zijn 66e verjaardag, een eigen kledinglijn. Die bevat overigens alleen golfkleren, meldt People.

Door ANP - 21-9-2016, 17:37 (Update 21-9-2016, 17:37)

Tot nu toe zijn alleen twee petten en een polo van de hand van de gebroeders Murray te koop. Als ervaren golfcaddies hebben ze naar eigen zeggen 'echte passie en respect' voor de sport. De heren zijn geïnspireerd door de kleding die golfers droegen in de jaren zeventig. "Dat was veel interessanter dan het merendeel wat je tegenwoordig ziet", zo laten ze weten in een verklaring. "Wij zoeken naar de perfecte combinatie van stijl, humor en subtiele rebellie om het relaxter en leuk te maken."

Bill treedt in de voetsporen van andere bekende sterren die in hun carrière aan het ontwerpen zijn geslagen. Zo zijn recent onder meer Kanye West, Beyoncé en Rihanna een eigen kledinglijn begonnen.