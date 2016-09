Geen inzage script VPRO-serie voor Moszkowicz

LEEUWARDEN - De makers van de VPRO-dramaserie De Maatschap hoeven de advocatenfamilie Moszkowicz geen inzage te geven in (een deel van) het scenario. Dat is woensdag in hoger beroep geoordeeld. De serie, die naar verwachting begin volgend jaar op tv komt, is gebaseerd op het leven van de advocatenfamilie Moszkowicz.

Door ANP - 21-9-2016, 15:58 (Update 21-9-2016, 15:58)

Volgens advocaat Yehudi Moszkowicz is er sprake van auteursrechtenschending; er zou onrechtmatig worden geput uit het boek De Straatvechter van zijn vader Robert Moszkowicz. Het gaat met name om een scène waarin Robert voor het eerst heroïne krijgt aangeboden en consumeert. De scène zou ook voorkomen in de serie.

Tijdens een kort geding afgelopen juni oordeelde de rechter dat er geen inzage verleend hoefde te worden en nu is ook in hoger beroep hetzelfde geoordeeld.

De Maatschap gaat over advocatenfamilie Meyer en wordt aanstaande vrijdag vertoond tijdens het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De serie wordt daarna naar verwachting begin 2017 door de NPO op televisie uitgezonden.