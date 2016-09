Timur Perlin inderdaad weg bij 3FM

ANP Timur Perlin inderdaad weg bij 3FM

HILVERSUM - Timur Perlin stopt inderdaad met zijn radioprogramma op 3FM. Dat bevestigde hij woensdag in zijn radioshow en op Facebook. “Het is waar, helaas. Ik ga stoppen op de radio.”

Door ANP - 21-9-2016, 14:43 (Update 21-9-2016, 14:43)

“Na acht jaar 3FM wilde ik weer eens wat anders doen. Wat was heel lang de grote vraag, totdat ik deze zomer merkte hoe gelukkig ik werd van helemaal niks doen: gewoon een beetje flierefluiten.” De dj, die met Rámon Verkoeijen het middagprogramma Superrradio presenteert, heeft voorlopig nog geen plannen. “Ik heb het komende jaar, misschien wel langer, heel erg zin in om een beetje te lummelen, hangen, in een strandbar werken, bergwandelen, en als het meezit garnalen vissen.”

Timur (40) schrijft dat hij afscheid neemt ''van het allerleukste radioprogramma wat ik ooit heb gemaakt, bij de allerleukste zender, met de allerleukste collega’s van Nederland''. Rámon denkt nog niet aan stoppen. “Rámon is niet van plan om met me mee te gaan garnalenvissen. Wat zijn plannen zijn hoor je binnenkort!”

Bij 3FM gaat de komende tijd weer veel veranderen. Begin deze week bevestigde Giel Beelen dat er na ruim twaalf jaar een einde komt aan zijn ochtendshow. Ook vorig jaar veranderde er veel op de publieke jongerenzender. Coen Swijnenberg en Sander Lantinga maakten in februari bekend met hun Coen & Sander Show te verhuizen naar 538. In oktober stapte Gerard Ekdom over naar Radio 2.