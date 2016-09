Ook Armin van Buuren en Martin Solveig op ADE

AMSTERDAM - Armin van Buuren en de Fransman Martin Solveig zijn toegevoegd aan de line-up van het Amsterdam Dance Event (ADE). Het grootste clubfestival voor dancemuziek maakte woensdag de laatste namen bekend.

Door ANP - 21-9-2016, 11:31 (Update 21-9-2016, 11:31)

Met de toevoeging van onder anderen Yellow Claw, Philp Glass en Oliver Heldens is de line-up compleet. ADE gaat dit jaar een recordeditie tegemoet. Voor de 21e editie verwacht de organisatie 375.000 bezoekers, meer dan ooit. Ook is het aantal locaties nog verder uitgebreid, naar 140. In totaal zijn 2200 artiesten van de partij en 450 sprekers.

Onder die sprekers zijn bekende namen als Nicky Romero en Joris Voorn. Ook Steve Bartels, ceo van platenlabel Def Jam en Matthew Ogle, de initiatiefnemer van Discover Weekly Spotify, komen naar Amsterdam.

ADE vindt laats van 19 tot en met 23 oktober. Tijdens het festival staat creëren centraal. Volgens de organisatie zijn ‘vrijwel alle studio’s in en rondom Amsterdam volgeboekt’ voor het maken van nieuwe nummers.