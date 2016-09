George Clooney bedroefd om breuk 'Brangelina'

NEW YORK - George Clooney is bedroefd om de scheiding van acteur Brad Pitt en actrice Angelina Jolie. Dat zei Clooney in een reactie op de Amerikaanse zender CNN.

Door ANP - 21-9-2016, 3:42 (Update 21-9-2016, 3:42)

Clooney was in New York om de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij te wonen en zich in te zetten voor Syrische vluchtelingen. Hij reageerde verrast en aangeslagen.

"Ik hoor dit voor het eerst. Wow", zegt Clooney zichtbaar verrast tegen CNN. "Ik voel me bedroefd om dit nieuws. Bedroefd voor hen want dit is een treurig verhaal voor een familie.", aldus de acteur.

Clooney is sinds 2001 goed bevriend met Brad Pitt sinds de ze hebben samengewerkt voor de speelfilm Ocean's Eleven.