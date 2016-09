Rihanna showt eigen kledinglijn in Parijs

PARIJS - Rihanna komt met haar eigen kledinglijn in samenwerking met sportmerk Puma. De ontwerpen van 'RiRi' zijn volgende week tijdens de Paris Fashion Week te zien.

Door ANP - 21-9-2016, 3:20 (Update 21-9-2016, 3:20)

Op 6 september lanceerde Rihanna samen met muziekdienst Tidal en sportmerk Puma haar eigen kledinglijn, Fenty Puma. Volgende week begint de jaarlijkse en prestigieuze Paris Fashion Week. Rihanna zal nieuwe ontwerpen van Fenty laten zien. Het gaat om kleding, schoenen en accessoires.

"Het is een droom van me om mijn collectie van Fenty Puma te laten zien in Parijs", zegt de zangeres. "Ik heb het dit seizoen anders aangepakt en de thematiek en het concept sluiten beter aan bij een van mijn favoriete steden: Parijs", vervolgt Rihanna.

De Fenty Puma lente- en zomercollectie ontworpen door Rihanna liggen vanaf februari 2017 in de winkel.