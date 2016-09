'Timur Perlin vertrekt bij 3FM'

HILVERSUM - Ook Timur Perlin vertrekt bij 3FM. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf. Eerder deze week werd al bekend dat Giel Beelen stopt met zijn ochtendshow. Hij wil wel bij de zender blijven.

Door ANP - 21-9-2016, 1:43 (Update 21-9-2016, 1:43)

Perlin, die eerder in het Glazen Huis zat, presenteert nu samen met Rámon Verkoeijen elke werkdag het lunchprogramma Superradio van 12.00 tot 14.00 uur. Hij zou volgens ingewijden helemaal willen stoppen met radiomaken.

De Telegraaf spreekt ook van wijzigingen op NPO Radio 2, waar Wouter van der Goes de plek van Bert Haandrikman tussen 18.00 en 20.00 over gaat nemen. Ruud de Wild zou ook in beeld zijn geweest, maar die koos ervoor om bij BNR te blijven.

De NPO wilde niet reageren op de geruchten. Een woordvoerder wilde alleen kwijt dat er momenteel hard gewerkt wordt aan de nieuwe invulling van 3FM vanwege dalende luistercijfers.