ANP Vin Diesel dankzij Paul Walker goede vader

LOS ANGELES - Paul Walker was niet alleen een goede vriend van Vin Diesel maar ook een rolmodel voor de 49-jarige acteur. Dat meldt Today op basis van een interview met de acteur.

Door ANP - 20-9-2016, 5:13 (Update 20-9-2016, 5:13)

Paul Walker en Vin Diesel speelden vier keer samen in de succesvolle filmreeks The Fast and The Furious en werden goede vrienden. In 2013 kwam Walker tragisch om het leven door een auto-ongeluk. Hij werd 40 jaar oud.

Diesel was zwaar aangeslagen na de plotselinge dood van Walker, die hij een broer noemde. "Hij moet door God zijn gezonden want hij heeft me op het juiste pad gezet", vertelt Diesel. Walker stelde Diesel gerust over zijn aanstaande vaderschap: "Hij zei: 'Hey Vin, het is niet erg om vader te worden'. Hij gaf me geweldige adviezen", aldus Diesel.

Vin Diesel heeft samen met het Mexicaanse model Paloma Jimenez drie kinderen: de 8-jarige Hania, de 6-jarige Vincent en de 1-jarige Pauline, die hij vernoemde naar Paul Walker.