ANP Disney onder vuur om kostuum film Moana

LOS ANGELES - Filmproducent Disney ligt onder vuur vanwege een Halloweenkostuum van de nieuwe film Moana dat sinds dit weekeinde te koop is. De film, die eind november in de Nederlandse bioscopen te zien is, vertelt over een Polynesische prinses.

Door ANP - 19-9-2016, 22:37 (Update 19-9-2016, 22:37)

Het Halloweenkostuum bestaat uit een bruingekleurde bodysuit met tattoos en een rieten rokje. Op sociale media wordt Disney verweten dat het kostuum van slechte smaak getuigt. Er zou een karikatuur worden gemaakt van de Polynesische cultuur, stelt het vakblad Variety maandag. Sommige mensen vergelijken het kostuum zelfs met brownface, een Zwarte Piet-achtige karikatuur die in het verleden in de VS op het toneel van Afro-Amerikanen werd gemaakt.

Het kostuum is van de Polynesische halfgod Maui, die in de film is ingesproken door acteur Dwayne Johnson. De film vertelt over een avontuurlijke tiener die met de hulp van de halfgod de oceaan over zeilt om zichzelf te bewijzen. Moana, die in Nederland wordt uitgebracht onder de titel Vaiana, lag eerder al onder vuur omdat de niet-blanke hoofdpersoon niet slank zou zijn zoals andere Disney-heldinnen.