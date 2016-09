Star Trek-actrice komt naar NFF in Utrecht

UTRECHT - Actrice Lydia Wilson, onder meer bekend van de Star Trek-film Beyond, komt naar het Nederlands Film Festival. Zij zal zondag aanwezig zijn bij de première van de nieuwe film Love Is Thicker Than Water van regisseur Ate de Jong.

Door ANP - 19-9-2016, 20:26 (Update 19-9-2016, 20:26)

Dat heeft het NFF maandag bekendgemaakt. Wilson speelt in de film Vida, een Londense vrouw die afstamt van een gefortuneerde Joodse familie. Zij wordt verliefd op arbeiderszoon Arthur, maar hun relatie wordt zwaar op de proef gesteld als hun families elkaar voor de eerste keer ontmoeten. De Nederlandse regisseur Ate de Jong (Het Bombardement) draaide de film vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk.

Wilson speelde in het nieuwste deel in de Star Trek-reeks, die eerder dit jaar in de bioscopen draaide, de mysterieuze Kalara die captain Kirk vraagt haar volk te helpen. Ook was zij eerder te zien naast Rachel McAdams in de romantische komedie About Time. Wilson ontving vorig jaar een Olivier-nominatie voor haar vertolking in het toneelstuk Charles III.

De première van Love Is Thicker Than Water is toegankelijk voor het publiek. Er zijn nog kaarten over. Het Nederlands Film Festival gaat woensdag van start met de wereldpremière van de verfilming van het boek De Held van Jessica Durlacher.