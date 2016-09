Rapper Boef mag politie niet meer filmen

ANP Rapper Boef mag politie niet meer filmen

TILBURG - Rapper Boef mag geen agenten meer filmen. Dat vertelt hij in zijn laatste vlog dat hij zondag online zette, bericht Omroep Brabant maandag.

Door ANP - 19-9-2016, 16:43 (Update 19-9-2016, 16:43)

Boef onthult in het vlog dat hij gedragsregels opgelegd kreeg van het Openbaar Ministerie na zijn laatste arrestatie. "Ik mag niet meer praten met de politie", vertelt hij in het filmpje. "Alleen als ik 112 moet bellen of bij een noodgeval."

De 23-jarige Boef werd in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw in Tilburg aangehouden omdat hij zich niet hield aan de aanwijzingen die justitie hem had opgelegd. Dat gebeurde enkele dagen nadat hij werd gearresteerd omdat hij van plan was een ruzie uit te vechten met rapper Para Soma in Tilburg. Dit had tot gevolg dat zo'n honderd mensen de straat op gingen. Zaterdagmiddag kwam Boef weer vrij.