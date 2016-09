Lenny Keylard laat zich opjagen door experts

HILVERSUM - Lenny Keylard keert jaren na zijn deelname aan The Voice of Holland terug op televisie. De zanger is een van de deelnemers aan het nieuwe AVROTROS-programma Hunted. Daarin laten twaalf Nederlanders zich opjagen door professionele opsporingsexperts.

Door ANP - 19-9-2016, 15:17 (Update 19-9-2016, 15:17)

De deelnemers moeten 21 dagen lang uit handen zien te blijven van de ‘hunters’. De experts hebben ervaring bij politie, defensie en in de private sector en hebben een hoofdkwartier tot hun beschikking. Volgens AVROTROS is Hunted een ‘spannend sociaal experiment’ dat inspeelt op de discussie over privacy.

“Vanaf het moment dat het experiment begint, voel je direct dat je niemand kan vertrouwen”, zegt deelnemer Ike. “Je weet dat de hunters niet overal kunnen zijn, maar je weet niet waar ze zijn, wie ze zijn en of ze enig idee hebben waar jij uithangt.”

Aanknopingspunt

“Om niet gepakt te worden is discipline nodig”, zegt Sander Schaepman, die de opsporingsexperts aanstuurt. “Hoe verplaats je je? Waar verblijf je? Maar ook: lukt het om drie weken lang geen contact te zoeken met familie en vrienden? Elke vorm van contact is een aanknopingspunt om gepakt te worden.”

De jacht is vanaf maandag 17 oktober geopend op NPO 3. "De deelnemers proberen ons te slim af te zijn, maar wij hebben de kennis en middelen om ze op te sporen. Waar je ook bent, wie je ook bent. 21 dagen lang, 24 uur per dag", waarschuwt Schaepman. Zijn team gebruikt niet alleen moderne middelen bij de klopjacht, maar mag ook familieleden en vrienden ondervragen en huiszoekingen doen.