ANP Evgeniy Levchenko twijfelde over vaderschap

AMSTERDAM - Evgeniy Levchenko was lang niet van plan aan kinderen te beginnen. “Eerlijk gezegd durfde ik het heel lang niet aan om vader te worden”, zegt de voormalig voetballer, die vorige maand met zijn vriendin Victoria Koblenko zoontje Kiy verwelkomde, in De Telegraaf.

Door ANP - 19-9-2016, 8:42 (Update 19-9-2016, 8:42)

“Het idee om voor iemand te moeten zorgen en daar altijd verantwoordelijk voor te zijn, beangstigde me”, legt ‘Lev’ uit. Toen hij nadacht over een leven zonder kinderen, ging er ‘een knop om’. “Een beetje leeg en eenzaam vooruitzicht, vond ik. Toen is er iets bij mij veranderd. En ik kan elke man, die op dit moment dezelfde reserves bij een eventueel vaderschap heeft als ik, adviseren om die opzij te zetten!”

Volgens de 38-jarige Lev is een kind krijgen ‘echt het mooiste dat er is’. Hoewel Kiy pas een paar weken oud is, denkt de oud-voetballer voorzichtig al aan gezinsuitbreiding. “Het is eigenlijk nog veel te vroeg om het daar over te hebben, maar ik zou me best kunnen voorstellen dat Victoria en ik een kind zouden adopteren.”