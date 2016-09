Henk Westbroek werkt aan tolerantiefestival

ANP Henk Westbroek werkt aan tolerantiefestival

DEN HAAG - Henk Westbroek wil volgend jaar een nieuw festival organiseren. De zanger is druk bezig met een tolerantiefestival, dat in de zomer of in het najaar van 2017 moet plaatsvinden. Dat meldt AD Haagse Courant.

Door ANP - 19-9-2016, 8:10 (Update 19-9-2016, 8:10)

Westbroek merkt dat de tolerantie in Nederland zichtbaar afneemt. “Het is dus een goed moment dat de mensen die nog wél tolerant zijn dat laten zien.” De 64-jarige muzikant heeft grote ambities. “Het is de bedoeling dat alle grote namen uit de Nederlandse muziekwereld komen optreden.”

Volgens Westbroek ‘doen ze dat ook’. “Niet alleen omdat er niemand te vinden is die niet voor meer tolerantie is, maar ook omdat wij de artiesten gewoon een normale gage betalen. Ik kan uit ervaring vertellen dat je dan als artiest al snel geneigd bent mee te doen.”

Als festivallocatie wordt het Malieveld in Den Haag genoemd, maar er zijn ook nog andere opties. De organisatie verwacht dat het gratis evenement zo’n 100.000 bezoekers gaat trekken. Voor de organisatie is zo’n 600.000 euro nodig, de eerste tienduizenden euro’s zijn al binnen. De rest moet opgehaald worden middels fondsenwerving.