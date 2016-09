Veel Emmy's voor The People v. O.J. Simpson

LOS ANGELES - The People v. O.J. Simpson ging er zondagavond in Los Angeles met veel Emmy Awards vandoor. De miniserie over de rechtszaak tegen de voormalig American football-ster verzilverde vijf nominaties in de categorie miniseries.

Door ANP - 19-9-2016, 4:22 (Update 19-9-2016, 4:22)

De serie kreeg de Emmy voor beste miniserie en daarnaast wonnen Courtney B. Vance en Sarah Paulson de prijzen voor de Beste acteur en actrice in een hoofdrol. Sterling K. Brown kreeg de prijs voor Beste bijrolacteur. Ook David Schwimmer en John Travolta, beide in de serie te zien, waren genomineerd in die categorie. Verder werd de serie bekroond voor het Beste script van een aflevering. Schwimmer speelt Robert Kardashian, de in 2003 overleden vader van Kim Kardashian die Simpson vertegenwoordigde.

The People v. O.J. Simpson gaat over de rechtszaak waarin Simpson in 1995 terechtstond voor de moord op zijn ex-vrouw Nicole Simpson Brown en haar minnaar. Het verhaal wordt verteld vanuit het oogpunt van de advocaten aan beide kanten van de zaak. De serie had 22 nominaties. Vorige week won de serie al vier Emmy's voor onder meer montage en geluid.

Paulson is te zien als Marcia Clark, de aanklaagster in de zaak. De actrice nam de echte Marcia Clark mee als haar gast tijdens de ceremonie.